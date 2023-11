Gewaltprävention: "Vernetzung macht gezielte Hilfe möglich"

Wenn es um Gewalterfahrungen geht, scheuen sich Betroffene oft, darüber zu sprechen. Die richtige Ansprechperson ist aber meist nur einen Anruf weit entfernt.

„16 Tage gegen Gewalt an Frauen“: Verantwortliche im Gewaltschutz trafen sich zum Gespräch in Saalfelden. Rosina Kirchner (Frauenhaus Pinzgau), Marion Herzog (Kriminalprävention Polizei), Labg. Barbara Thöny, Uwe Höfferer (Beratungsstelle für Gewaltprävention)

"Jede Frau, die sich meldet, ist einfach unglaublich mutig", sagt Rosina Kirchner vom Frauenhaus Saalfelden. Sie muss es wissen: Als eine von vier Frauen arbeitet sie rund um die Uhr mit Frauen, die nach Gewalterfahrungen aus ihrem Zuhause flüchten müssen, Beratung, Schutz oder konkrete Hilfe suchen. Immer öfter seien das auch ältere Frauen, die Gewalt von ihren erwachsenen Kindern erfahren, oder Frauen, deren Kinder aufgrund einer Suchtproblematik gegen sie gewalttätig werden: "Es gibt nichts, was es nicht gibt."

Was Rosina Kirchner zum Zeitpunkt des Gesprächs noch nicht wissen konnte: Just zur selben Stunde erschoss in Lofer ein 31-jähriger Mann seine 55-jährige Mutter mit einer Schrotflinte - was die Aktualität von Kirchners Worten auf die tragischste Weise unterstreicht.

Generell, so die erfahrene Sozialberaterin, spüre man eine Überforderung in der Gesellschaft, immense Existenzängste und die Unfähigkeit, mit Konflikten angemessen umzugehen: "All das entlädt sich in Gewalt."

"Gewalt ist nach wie vor vorwiegend männlich"

Während das Frauenhaus und die Kinder- und Jugendhilfe im Opferschutz arbeiten, kümmert sich die Gewaltprävention um die (potentiellen) Täter. Das ist die Aufgabe von Uwe Höfferer, der die Beratungsstelle für Gewaltprävention in Salzburg leitet und sich auf Einladung von Labg. Barbara Thöny mit Rosina Kirchner und Marion Herzog zu einem Austausch anlässlich von "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" traf.

1486 Gefährder/-innen seien in den letzten zwei Jahren in der Gewaltprävention zugewiesen worden, sagt Höfferer, "das sind zwei pro Tag - und 90 Prozent davon sind Männer." "Gewalt ist immer noch klar ein männliches Thema, und zwar vermehrt das erwerbstätiger Männer zwischen 20 und 60".

"Keine Frau muss durch eine Schusswaffe sterben"

Wenn eine Person ein Betretungsverbot erhält, muss sie sich seit 2021 verpflichtend einer sechsstündigen Beratung stellen. Das sei "ein Quantensprung im Gewaltschutz" und immens wichtig, so Höfferer. Essentiell sei dabei auch die Zusammenarbeit mit der Polizei zur Risikoeinschätzung gefährdeter Personen: "Das ist sehr schwierig und erfordert eine Menge Erfahrung - die Leute haben ja kein Pickerl drauf." Im Verdachtsfall werden im Rahmen einer sicherheitspolizeilichen Fallkonferenz Maßnahmen besprochen und Risikopersonen herausgefiltert, um Gewalt im Vorfeld zu unterbinden. Trotzdem sei die Zahl der Frauenmorde und schweren Gewalttaten relativ konstant: "Da brauchen wir einfach noch mehr Maßnahmen." So habe der legale Besitz von Schusswaffen seit der Pandemie extrem zugenommen, Waffenverbote müssten besser kontrolliert werden: "Keine Frau in Österreich sollte durch Schusswaffen sterben müssen, da braucht es einfach entsprechende Gesetze. Schusswaffen haben in Privathaushalten eigentlich nichts verloren."

Ein Eingreifen bei potentieller Gefährdung ist durch das Gewaltschutzgesetz geregelt: "Oft rufen nicht nur Betroffene an, die sich gefährdet fühlen, sondern auch Nachbarn oder Freunde", schildert Polizeiinspektorin Marion Herzog, zuständig für die Kriminalprävention im Bezirk. "Wichtig dabei: Ein Betretungsverbot kann auch ausgesprochen werden, wenn noch niemand verletzt wurde. Allein die Annahme, dass es zu einer Gefährdung kommen könnte, reicht dazu." Es liege an den Polizisten vor Ort, das zu entscheiden - "eine sensible Sache."

"Wir erahnen oft, dass Betroffene dabei sind"

Die Polizei versucht, mit der Gewaltprävention schon im Jugendalter anzusetzen. Marion Herzog und vier Kolleg/-innen im Bezirk gehen mit Workshops in die Schulen ab der 5. Schulstufe, auch Elternabende werden angeboten. "Dabei geht es vor allem um Aufklärung - auch was das Internet betrifft. Die Formen psychischer Gewalt, denen Jugendliche dort oft ausgesetzt sind - Mobbing, Drohungen etc. - werden noch sehr unterschätzt, es gibt auch wenig Wissen darüber, was strafbare Handlungen sind. Die Dunkelziffer von Betroffenen in diesem Bereich ist immens hoch." Aber auch körperliche Gewalt werde konkret thematisiert. Jugendliche selbst würden oft nachfragen oder sich auch nach den Workshops bei der Polizei melden: "Da kann man dann erahnen, dass sie mit dem Thema irgendwie konfrontiert sind."

Es brauche einen flächendeckenden Ausbau der Schulsozialarbeit österreichweit, sagt Marion Herzog: "Wir erleben ganz konkret, dass an Schulen, wo Sozialarbeit stattfindet, die Gewalt eklatant sinkt." In der Politik bestehe generell ein Konsens und große Unterstützung, was die Thematik betrifft, so Uwe Höfferer.: "Es fehlt aber wie überall am Personal". Den Fallzahlen nach nehme die Gewalt zwar zu - in der Realität sei das aber nicht so: "Die Gesellschaft ist sensibler, Betroffene melden sich öfter zu Wort. Da kann man dann auch gezielt helfen." Es brauche oft nur "die richtige Telefonnummer - so können wir Hoffnung und Hilfe weitergeben", sagt Barbara Thöny. 24h-Frauennotruf Innergebirg: 0664/500 68 68

Der 25. November ist der internationale Gedenktag für alle Mädchen und Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, der 10. Dezember der internationale Tage der Menschenrechte. In den Tagen dazwischen werden seit 1991 weltweit die fundamentalen Menschenrechtsverletzungen gegen Frauen und ihre Auswirkungen in verschiedenen Aktionen thematisiert. An "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" nehmen mittlerweile über 6.000 Organisationen in 187 Ländern teil.