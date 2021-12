Global denken, lokal handeln

13 Schüler und ihre drei Lehrerinnen der Biosphärenpark-Schule Tweng-Obertauern beschäftigen sich intensiv mit dem Thema "think global-eat local". Zu Beginn ging es um "Eachtleng" und Äpfel.

In Zusammenarbeit mit dem Biosphärenpark Lungau und einigen Experten stellen die Kinder und Pädagoginnen das Lernen an der Wirklichkeit und den Biosphärengedanken in den Mittelpunkt. Das Projekt begleitet sie das gesamte Schuljahr. Direktorin Claudia Dengg-Lüftenegger und Lehrerin Katrin Bacher: "Globalisierung ist ein Wegweiser und Richtwert im Alltag der Kinder. Diese kann aber nur durch Auseinandersetzen mit den eigenen Gegebenheiten fruchten. Kindern bereits von klein auf nahezubringen, in welchem Lebensraum sie leben dürfen, und diesen aktiv mitzugestalten, alternative Visionen und nachhaltige ...