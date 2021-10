Glücklich is(s)t, wer jetzt noch eine Weidegans ersteigert

In Österreich kommen jährlich 500.000 Gänse auf die Teller. 2000 davon werden als Salzburger Weidegänse vermarktet. Wir haben 100 von ihnen besucht.

Morgen ist es so weit. Da ist Schlachttag. Die Zeit des Martinigansls ist gekommen. Ulrike Gangl lebt von und mit ihren Gänsen. Diesen Tieren wird ja seit jeher eine besondere Beziehung zum Menschen nachgesagt. Vor allem ihr schnatterhaftes Wesen stand stets hoch im Kurs. Damit verhinderten römische Gänse einen Überraschungsangriff der Kelten auf das Kapitol. Und der Schriftgelehrte Plinius schrieb mit seinem Schilfrohr (der Gänsekiel setzte sich erst im 4. Jahrhundert n. Chr. durch): Die Gans ist sittsam und vernünftig. Darüber hinaus bezeichnete er sie als das wunderbarste Wahrzeichen der Vorsicht.

Die Kollmannbäuerin Gangl hat dieses Jahr wieder 100 Gänsen ein schönes Leben beschert. 25 Wochen durften sie alt werden. Das ist drei Mal so lang wie das Leben einer handelsüblichen Mastgans. Das österreichische Label "Weidegans" setzt auf bäuerliche Kultur. Soll heißen: Die Gänse haben große Weideflächen zur Verfügung. Sie ernähren sich von Gras und Obst. Am Abend gibt es noch Haferflocken.

Weidegänse gibt es mittlerweile außer im Lungau in ganz Salzburg. Die Obfrau Gangl schätzt die Zahl auf etwa 2000 Tiere, die jährlich gehalten werden. Vorreiter ist Oberösterreich. Da gibt es jährlich schon etwa 20.000 Weidegänse. Die Vorteile dieser tierfreundlichen Haltung liegen auf der Hand - beziehungsweise im Reindl. Weidegänse sind fett- und wasserärmer. Das heißt, die Gänse haben weniger Bratverlust und wir haben mehr von unserem Gansl. Sie haben auch dunkleres Fleisch, weil sie sich viel mehr bewegen. Und wie sie das tun, das ist eine Augenweide. Gänse kennen kein wildes Durcheinander wie die Hühner. Ihre Bewegungsmuster in der Herde lassen Schwarmintelligenz vermuten. Dabei wirken sie immer ganz ruhig. Was nicht heißt, dass ein verliebter Gänserich nicht ziemlich aggressiv werden kann. Aber das ist bei uns Menschen nicht anders. Geschlachtet wird übrigens im nur wenige Kilometer entfernten Gilgenberg. Davor wird den Gänsen aber ausgerechnet ihre Intelligenz zum Verhängnis. "Vom ersten Tag an prägen sich Gänse ihren Laufweg vom Stall auf die Weide ein. Auf diesen Weg stellen wir dann den Kipper mit heruntergelassener Hecklade. Sie marschieren da mehr oder weniger im Gänsemarsch hinauf. Stressfreier geht es nicht." Bis auf zwei Exemplare sind bereits alle Gänse reserviert. "Ausnahmslos von Privatpersonen. Uns hat noch nie ein Wirt eine Gans abgekauft. Das wird sich auch nicht ändern, solange der Kilopreis im Großhandel bei 4,99 Euro liegt." Der Kilopreis einer Weidegans liegt bei 16 bis 19 Euro. Dafür verdient die Qualität auch das Prädikat "Festtagsbraten". Ein Geheimrezept hat Gangl nicht parat. "Ich bereite sie eigentlich genau so zu wie einen Schweinsbraten. Gefüllt wird mit Zwiebeln, Äpfeln und einer Orange." Wichtig sei nur, dass man sie zunächst bei 190 Grad 30 Minuten in das Backrohr gibt und dann bei einmaligem Wenden etwa vier Stunden auf 150 Grad zurückschaltet. Beliebt ist auch die Füllung Semmelknödelmasse und geschabte Leber. Also mit der "gesunden" Leber und keinesfalls mit Stopfleber. Die Produktionsmethode dieser Fettleber ist ein Gräuel und käme deshalb bei ihr auch nie auf den Tisch. Langweilig wird Ulrike Gangl garantiert nicht, wenn von einem Tag auf den anderen 100 schnatternde Gänse fehlen. Neben ihrem Mann Franz und ihren drei Kindern hat sie noch 30 Kühe, Hühner, Schweine, Wildhühner, Katzen und einen Hund.

Und nächstes Jahr kommen dann eh wieder 100 Küken.