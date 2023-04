Graffiti kann auch Kirche - das Fastentuch in Bruck ist gesprayt

Ein beeindruckendes Bild erwartet die Besucher der Brucker Marienkirche jährlich in der Fastenzeit: Den Hochaltar verhüllt dann nämlich ein Stück Graffiti-Kunst der Künstlerin Tamara "Soma" Volgger.

Einprägsam und von symbolstarker Ausdruckskraft: Das Fastentuch fügt sich perfekt in die Ausstattung der Kirche ein.

Die Tradition, den Hochaltar zwischen Aschermittwoch und Karsamstag mit einem Tuch zu verhüllen, um das Augenmerk der Gläubigen auf das gesprochene Wort und die Leidensmysterien zu richten, reicht bis ins Mittelalter zurück. Das Fastentuch soll den Glanz des Altarraumes verdecken und helfen, den Blick auf die Passion zu richten.

Als die Mutterpfarre Zell am See im Jahr 2006 ein Fastentuch bekam, war für den Brucker Pfarrer Winfried Weihrauch klar: "So etwas möchten wir auch." Und auch von der ...