Großbaustelle Lokalbahnausbau

Nun wurden die Anrainer in der Rainerstraße, also Hotels, Geschäfte, Banken usw. bereits informiert, welche Unannehmlichkeiten sie die nächsten drei Jahre durch den Bau dieser U-Bahn zu erwarten haben. Es genügt nicht, dass der geschäftliche Stillstand während der Coronazeit bereits viele an die wirtschaftliche Existenz gebracht hat, nein, sie bekommen jetzt den finalen Todesstoß durch dieses überflüssige Großbauvorhaben.

Die Rainerstraße ist eine der wichtigsten Verkehrsadern der Innenstadt zum Hauptbahnhof und wenn man nun liest, was alles auf die nächsten Jahre umgeleitet werden muss, dann kann eine U-Bahn das niemals wettmachen.

Und das ist ja erst der Anfang, denn vorerst soll ja nur bis zum Mirabellplatz gegraben werden und irgendwann dann bis zur Akademiestraße, quer unter der Weltkulturerbe-Altstadt.

Da kann man sich schön ausmalen, was auf die arme Stadt noch zukommt und Salzburg, das ja hauptsächlich vom Fremdenverkehr lebt, die nächsten

zehn Jahre noch aushalten muss.

Die Touristen aus dem Ausland werden sich fragen, wozu soll ich auf einer Baustelle Urlaub machen? Da kann man nur hoffen, dass bis zum Mirabellplatz das Geld ausgeht und dann vernünftigere Politiker am Ruder sind als die, die jetzt stur an diesem Blödsinn festhalten, nur damit sie ein Denkmal bekommen.