Gütesiegel als Erfolgsrezept für gelungene Feste

Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit positiven Anreizen in die richtige Richtung sollen Jugendliche verantwortliches Feiern lernen. Im Pinzgau hat man dafür das "FeierFest Gütesiegel" geschaffen.

Komitee: J. Schindlegger, K. Möschl, C. Voithofer-Galgoczy, D. Nicka, C. Zandl, M.Payer, H. Warter, B. Gratz (nicht im Bild)

Dass ein Fest nur gelungen ist, wenn man am nächsten morgen nicht mehr weiß, dass man dort war, ist nach wie vor für viele - auch Jugendliche - ein unverrückbares Mantra.

"Die Festkultur sah lange Zeit ausschließlich so aus: daheim vorglühen bis 10 oder 11 Uhr, dann auf das Fest - und von 4 bis 6 Uhr Früh hatten wir dann die meisten Probleme mit Vandalismus und Alkohol. Der Alkoholgenuss stand einfach immer im Vordergrund. Das wollten wir ändern", so Bürgermeister Hans Warter als Mitglied der "FeierFest Gütesiegel"-Kommission.

Seit über 20 Jahren gibt es dazu schon Bemühungen im Bezirk - zunächst mit einer Arbeitsgruppe zum Jugendschutz, in der Bezirkshauptmannschaft, Regionalmanagement und Akzente gemeinsam mit der Polizei aktiv waren, dann mit der Idee zum Gütesiegel. "2015/16 haben Kollegen von der deutschen Polizei dieses Modell bei uns vorgestellt", erinnert sich Bezirkspolizeikommandant Kurt Möschl. "Wir haben das aufgegriffen und über die Jahre weiterentwickelt. Wesentliche Ideen dazu kamen auch von Akzente Salzburg mit Johannes Schindlegger."

Ideenreiches Miteinander statt nur der Griff zur Flasche

Um mit dem Gütesiegel ausgezeichnet zu werden, braucht es besondere Bemühungen von Seiten des Veranstalters, um die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen zu garantieren. Dabei müssen sich die verantwortlichen Jugendlichen ziemlich ins Zeug legen, um mit einem attraktiven Angebot den unvermeidlichen Griff zum Alkohol wenn schon nicht zu unterbinden, so doch zu kontrollieren und Alternativen zum kollektiven Besäufnis zu entwickeln. Es muss im Vorfeld genau dokumentiert werden, wie das Fest inhaltlich ausschauen wird, wie der Getränkeausschank unter Einhaltung der Altersgrenzen, die Security und die Einhaltung der Sperrstunde funktionieren sollen und wie mit der Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen schon im Vorfeld geworben wird.

"Das ist sehr viel Aufwand", aber es hat sich ausgezahlt. Wir sind sehr stolz, dass uns das gelungen ist", war der Tenor der Ballkomitee-Mitglieder der HIB Saalfelden und des BORG Mittersill, die mit ihren Direktorinnen und zwei Lehrerinnen ins FPCC Zell am See gekommen waren, um das "FeierFest Gütesiegel" für die Maturabälle des Jahres2022 in ihren Schulen abzuholen.

Johannes Schindlegger, Kommissionsmitglied und unermüdlicher "Unterstützer" bei der Umsetzung im Vorfeld, lobte beide Veranstaltungen: "Die Stimmung war extrem gelöst. Es war ein tolles Miteinander, fast so wie auf einem High-School-Ball, das Programm war abwechslungsreich und es war ständig etwas los - das ist extrem wichtig." Es gab "Flirtzonen", eine alkoholfreie Bar, eine Chill-out Zone, Fun-Formationen und Showeinlagen. "Wenn das Programm so vollgepackt ist, ist der Anreiz, dass man sich einfach nur an die Bar hockt und betrinkt, nicht sehr groß", beschreibt eine der Schülerinnen den "Antialkohol-Effekt" eines derartigen Schulballes.

Das FeierFest-Komitee prüft im Vorfeld die Anträge zur Zertifizierung. Wenn es bei einer Veranstaltung Übergriffe, Vorfälle oder Polizeieinsätze gibt, wird das Gütesiegel ausnahmslos nicht verliehen - auch, wenn "nur" Gäste von auswärts für die Eskalationen verantwortlich sind. "Da sind wir sehr streng," sagt Kurt Möschl. "Geschenkt bekommt man das Siegel sicher nicht. Im Durchschnitt schafft die Zertifizierung nur jedes zweite Fest, das sich bewirbt."

Gütesiegel macht Schule und entwickelt sich weiter

Für die zwei Kongresszentren im Pinzgau, in denen viele Schulbälle stattfinden, ist das Gütesiegel "ein Garant dafür, dass es bei einer Veranstaltung Planung, Sicherheit und gute Vorbereitung gibt", so Oliver Stärz vom FPCC. Alfred Wieland, Geschäftsführer des Congress Saalfelden, bemerkt, "dass die Bälle wesentlich 'ziviler' und angenehmer geworden sind" und appelliert an die Schüler/-innen, "auch an ihre Nachfolger diese neue Feierkultur weiterzugeben." Und auch im Pongau wurde man schon auf das Pinzgauer Modell aufmerksam: Die Bürgermeisterkonferenz und auch der Chef des Kongresshauses St. Johann zeigen sich interessiert. Also: Auf viele schöne Bälle in Zukunft...

Konresszentren bieten Rabatte für Gütesiegel-Veranstaltungen

"Wir wollen nach wie vor die Maturabälle bei uns haben", sagt Oliver Stärz vom FPCC. "Wir wollen aber auch verstärkt auf das Gütesiegel hinweisen, weil wir merken, dass solche Veranstaltungen mit einer größeren Wertschätzung und einer höheren Wertschöpfung verbunden sind."

Alfred Wieland vom Congress Saalfelden stimmt dem zu und ergänzt: "Verbote bringen nicht viel - wir brauchen gute Anreize, damit etwas Positives passiert und die Dinge in die richtige Richtung gehen."

Die Hausherren beider Pinzgauer Kongresszentren wollen die Wertschätzung für Jugendliche, die ihre Veranstaltungen nach den Kriterien des "FeierFest Gütesiegels" gestalten, nun auch monetär zum Ausdruck bringen: Sie gewähren einen Rabatt von fünf Prozent auf die Raummiete für Gütesiegel-Veranstaltungen - "da bleibt dann mehr Geld für die Maturareise oder, wie es das BORG Mittersill so vorbildlich gemacht hat, für einen guten Zweck". Die Mittersiller Maturant/-innen haben einen Teil der Balleinnahmen - 1400 Euro - für karitative Zwecke gespendet.