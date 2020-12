Wohin, wenn die eigene Familie nicht mehr Heimat sein kann? Eine 15-jährige Salzburgerin erzählt, wo sie als Kind ein zweites Zuhause bekam.

Charlotte lebt ein ganz normales Teenagerleben. Ihre Freunde gehen ihr über alles, die Geschwister daheim nerven oft ungemein, genauso wie der Küchendienst, und am liebsten ist sie in ihrem Zimmer für sich.

Doch das war es dann auch schon mit der Normalität. Denn Charlotte heißt nicht wirklich Charlotte, und sie teilt sich ihr Zuhause zwar mit sieben anderen Kindern, doch ihre Geschwister sind es nicht. Das 15-jährige Mädchen lebt seit sechs Jahren in einer Wohngemeinschaft der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer, kurz GÖK, nicht zu verwechseln mit den SOS-Kinderdörfern. Diese Einrichtung, die 1958 gegründet wurde, betreut in Salzburg in fünf Wohngemeinschaften insgesamt 40 Kinder zwischen sechs und dreizehn Jahren, daneben werden in Betreutem Wohnen bis zu zehn Jugendliche bis zu ihrer Selbstständigkeit begleitet. In den Kinderdörfern, die es fast in ganz Österreich gibt, finden die Kinder die nötige Ruhe und Geborgenheit, erhalten eine Ausbildung und wenn nötig auch therapeutische Hilfe.

Denn sie alle haben etwas gemeinsam: Das Leben in ihrer Herkunftsfamilie war ihnen aus verschiedensten Gründen nicht mehr möglich. Oft ist Gewalt im Spiel, ein Elternteil gerät mit dem Gesetz in Konflikt oder ist viel zu früh verstorben. Charlotte kam mit neun Jahren in die Einrichtung. Für sie bedeutete das damals einen Umzug vom Pinzgau in die Stadt Salzburg.

Der Kontakt zur Familie ist auch während all der Jahre geblieben. Mit den Betreuern in der Wohngemeinschaft und den anderen Kindern sei sie aber doch zu etwas wie einer Familie zusammengewachsen. "Jedes Kind hat hier eine direkte Bezugsperson, darüber bin ich schon froh", erzählt sie. Mit den anderen Kindern spiele sie nicht so viel. "Das liegt vielleicht auch daran, dass ich derzeit die älteste und ganz gerne für mich allein bin."

Geleitet wird die GÖK in Salzburg von Gregor Prähauser. "Wir versuchen den Kindern und Jugendlichen mit unserer Arbeit Beratung, Förderung, notwendige Therapiemaßnahmen und sinnvolle Freizeitangebote in gemütlich ausgestatteten Wohnräumen zu bieten." Die Kinder werden vom Jugendamt an sie vermittelt. Zum Teil sind sie nur für wenige Monate hier, andere über Jahre hinweg. So wie Charlotte.

Für sie wird die Zeit in ihrem zweiten Zuhause bald zu Ende gehen. "Ich hoffe, mit Ende des Schuljahres wieder in den Pinzgau zurückzukehren." Das Mädchen stammt aus bäuerlichen Verhältnissen und in denen fühle sie sich sehr wohl. "Irgendwann möchte ich meinen eigenen Bauernhof haben mit Kühen und ein, zwei Pferden." Auch einen Job im Tourismus kann sie sich gut vorstellen. Derzeit besucht sie die Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof.

Heuer wird die Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer auch von der Spendenaktion "Licht ins Dunkel" unterstützt. "Dafür sind wir sehr dankbar. Die Betreuung der Kinder ist über Tagessätze vonseiten des Bundes gedeckt", erklärt Prähauser. Bei Extraausgaben, etwa für den Sommerurlaub der Kinder oder moderneres Mobiliar in den Wohnhäusern, sei man aber auf Spenden angewiesen.





