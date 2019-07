Die Gäste nennen ihn Herr Wolfgang. Der Oberkellner gehört zum Café Bazar wie der Milchschaum zum Cappuccino. Sogar für den Ober im TV-Krimi "Die Toten von Salzburg" steht er Pate.

Seit 26 Jahren ist Wolfgang Puchner den Gästen im Traditionscafé Bazar in der Salzburger Altstadt zu Diensten. Zum Gespräch treffen die SN Herrn Wolfgang nach getaner Arbeit an einem Sonntag im Café Central. Herr Wolfgang zündet sich eine Zigarette an ...