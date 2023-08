Hip Hop und Natur verbinden

Beim Tanzprojekt "Concrete Rootz" auf der Seebühne Seeham dürfen sich Kinder erproben.

Die Seehamerin Stephanie Mösl kennt die Hip Hop Kultur in- und auswendig. Sie bringt in ihren Tanzworkshops den Kindern die Lust am freien Bewegen näher. Im Fokus steht dabei, die inneren Werte zum Ausdruck zu bringen. Besuchen kann man die Hip Hop Kurse bei Stephanie Mösl im Streetdance Center in Salzburg. Auch im SEAD Tanzstudio bietet sie Kurse an. Am ersten Workshoptag erarbeitet Stephanie alias "Digginthesoul" mit den Kids die Elemente der Natur. Die Qualitäten von Feuer und Wasser werden als DJ und Rap auf die Bühne gebracht. Am folgenden Tag wenden sich die Kinder den Elementen Luft und Erde zu. Die liebevoll gestalteten Naturmandalas finden als Graffitibilder ihren Ausdruck auf der Leinwand. Am dritten und letzten Tag geht die Hip Hop Artistin auch auf die Geschichte der Hip Hop Kultur ein. Zum Abschluss des Projekts wird das Gelernte noch einmal vor Publikum präsentiert. Dabei darf improvisiert und nach Herzenslust gejammt werden. Basic Tanzschritte, Freestyle und die akrobatische Tanzform Breaking werden gezeigt. Der letzte Workshop der Projektreihe findet am Samstag, dem 9. September, von 14 bis 18 Uhr auf der Seebühne Seeham statt. Anmeldungen sind über digginthesoul@gmail.com möglich. Infos zur Künstlerin findet man auf ihrer Homepage www.jungladeconcreto.com.