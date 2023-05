Horst Nöbl und seine Wetterprognose: Wann kommt heuer der Sommer?

Der Naturbeobachter aus Saalfelden serviert mit seiner neuen Halbjahresprognose wieder Nachschub für Gespräche rund ums Wetter.

Der Saalfeldener Wetterbeobachter Horst Nöbl sagt für Ende Mai noch einmal Regen voraus.

Mai: "Auf den kalten April wird es frühlingshaft warm (keine Eismänner), Ende Mai beginnt eine niederschlagsreiche Wetterphase."

Juni: "Viele Niederschläge über den ganzen Monat verteilt, die durchschnittlichen 18 Niederschlagstage können noch übertroffen werden, Mitte Juni ist es auch kühl (Schafskälte)."

Juli: "Das Juni-Schlechtwetter reicht noch bis Anfang Juli, aber dann folgt eine hochsommerliche Hitzewelle. Aber Achtung: Es werden die Gewitter in der schwülwarmen Luft viel gefährlicher, besonders in der Woche nach dem Neumond am 17. Juli. Dabei können auch Hochwässer und Muren abgehen, aber man kann nie genau sagen, wo diese Ereignisse stattfinden.

Einen Anhaltspunkt geben die ersten Gewitter des Jahres, weil sich dort die Feuchtigkeit konzentriert und die Sommergewitter sehr viel feuchtwarme Luft aus der Umgebung ansaugen."

August: "Zu Beginn noch hochsommerlich, aber Mitte August folgt ein Wettersturz mit Schlechtwetter und erstem Schnee im Hochgebirge."

September: "Schöner Herbst im normalen Temperaturbereich, Wanderwetter."

Oktober: "Goldener Herbst, noch ist es warm, besonders im Gebirge. Ende Oktober beginnt der Winter auf den Bergen mit einem Wettersturz. Den ganzen November bleibt es dann kalt."

Die ausführliche Version der Wetterprognose ist ebenso wie Horst Nöbls Vorhersagen der vergangenen Jahre auf der Homepage der Stadtgemeinde Saalfelden zu finden.