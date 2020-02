Bei traumhaften Wetter ging am Samstag der Faschingsumzug in Maxglan in der Stadt Salzburg über die Bühne. Mehr als 10.000 Narren zogen durch die Straßen.

52 Wagen und Fußvolkgruppen, viele davon mit Musikinstrumenten, haben Maxglan am Samstag in eine bunte, laute Faschingsmeile verwandelt. Klicken Sie sich durch die Bilder! Quelle: SN