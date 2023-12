In Oberndorf stempelt das Christkind die Weihnachtsbriefe

Das Sonderpostamt in Oberndorf öffnet zum 55. Mal seine Pforten. Vor allem Sammler reisen extra an, um sich die besondere Briefmarke zu sichern.

Duftender Glühwein, selbst gemachte Adventdekoration und regional-lukullische Verführungen säumen den Weg hin zum am Freitag eröffneten Sonderpostamt nahe der Stille-Nacht-Gedächtniskapelle in Oberndorf. Das Sonderpostamt "Stille Nacht, heilige Nacht" öffnet in diesem Jahr zum 55. Mal seine Pforten. Besucher aus der ...