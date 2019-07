Käse-Pioniere auf der Buttermilchalm

Zahlreiche Einheimische und Gäste ließen sich vom nass-kalten Wetter nicht abhalten und kamen am Sonntag zum Tennengauer Almkäsefest auf der Buttermilchalm in St. Martin am Tennengebirge.

SN/christine fröschl Käsemacher: Sepp und Gertraud Oberascher von der Hofkäserei Schmiedbauer, Anton Gschwandtner, Sonnleitn Abtenau, Veronika Schönleitner und Tobias Kendlbacher von der Bio-Hofkäserei Fürstenhof in Kuchl.