Kommt mit der Hitze auch bei uns in Salzburg die Siesta?

Seit Juni hecheln wir mit einer kurzen Pause von einer Hitzewelle zur nächsten. Alexander Keul führt aus, wie die Hitze unser Leben verändern könnte.

Bis Freitag heißt es weiterhin schwitzen. Erst das Wochenende bringt eine leichte "Abkühlung" auf 30 Grad Celsius am Samstag bzw. auf 28 Grad am Sonntag. "Der Hitzere- kord von 38 Grad wird heute in Salzburg aber nicht ge- knackt", sagt ...