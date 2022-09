Landesklinik Tamsweg: Prävention liegt ihr am Herzen

Ärztin Petja Piehler geht im LN-Gespräch auf neue Behandlungsmethoden in der Landesklinik ein.

Im Sommer hat Petja Piehler die Primarstelle für Innere Medizin übernommen. Die Ärztin ist in Bulgarien geboren und hat nach dem Studium der Medizin an unterschiedlichen Kliniken in Deutschland gearbeitet. Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Gastroenterologie, Diabetologie, Geriatrie, Schmerztherapie, Naturheilverfahren und Schlafmedizin. Im LN-Gespräch geht sie auf neue Behandlungsmethoden in der Landesklinik Tamsweg näher ein: "Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass ein gesunder Darm und eine gesunde Darmflora nicht nur dafür sorgen, dass unsere Verdauung reibungslos funktioniert. Nach dem ...