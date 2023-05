Lofer hat einen neuen "Weg der Landwirtschaft"

Zum Einstieg in die Woche der Salzburger Landwirtschaft wurde in Lofer ein neuer Weg präsentiert, der die bäuerliche Arbeit in den Fokus rückt.

BILD: SN/SW/DANIEL MACHREICH Die Loferer Vizebgm. und Ortsbäuerin Angelika Hofer (4. v. l.) und Bezirksbäuerin Johanna Bürgler (4. v. r.) freuen sich mit den Bäuerinnen, die zur Eröffnung kamen. BILD: SN/SW/DANIEL MACHREICH Jungbäuerin Lara Wunsch (rechts) und Schülerin Angela Lukic molken um die Wette.

Seit 6. Mai können Besucherinnen und Besucher entlang des "Weges der Landwirtschaft" die Arbeit der Bäuerinnen und die Produktion von regionalen Produkten hautnah erleben. Vizebürgermeisterin und Ortsbäuerin Angelika Hofer nahm die Idee der Flachgauer Bäuerinnen auf und präsentierte den neuen Informationsweg: "Damit soll den Kleinen und Großen unsere Arbeit als Bäuerinnen nähergebracht und das Interesse an der Landwirtschaft geweckt werden". Der Weg verläuft durch den Ort entlang des Loferbachs bis zum Spielplatz. Informationstafeln mit kindgerechten Illustrationen und einfachen Erklärungen vermitteln die wichtigsten Abläufe und Aspekte der Landwirtschaft. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Wertschätzung von Weidetieren und Nutzflächen. Am Tag der Eröffnung des "Weges der Landwirtschaft" wurden die Gäste herzlich empfangen und konnten die Produktion von Milchprodukten kennenlernen, indem sie selbst Hand anlegen durften. Die Besucherinnen und Besucher hatten die Möglichkeit, an einem Melkwettbewerb teilzunehmen sowie regionale Butter selbst herzustellen und zu verkosten. Das Bildungsprojekt "Weg der Milch" wird von den Bäuerinnen vor Ort jährlich an Schulen in der Region veranstaltet. Dabei wird Kindern und Erwachsenen die Produktion von Milch und Milchprodukten im Unterricht nähergebracht sowie das Bewusstsein für regionale und nachhaltige Landwirtschaft geschärft.