Lungau: Kein Budget für Frühförderung

Nach drei erfolgreichen Jahren gibt es das Angebot vorerst nicht mehr.

Für einen guten Bindungsaufbau zwischen Mutter und Kind ist Margarete Pritz im Lungau die einzige Adresse im Bezirk. 70 Familien nahmen das Angebot in den letzten drei Jahren in Anspruch. Aktuell wurde die Emotionelle Erste Hilfe, ein Zusatzangebot von Pro Mente Salzburg, gestoppt. GF Alfons Riedlsperger: "Die Kosten steigen derart stark. Wir müssen uns aktuell auf die Kernbereiche wie Ergo-, Physio- oder Gruppentherapie in Verbindung mit ärztlicher Leistung oder psychiatrischer Diagnostik kümmern. Wenn sich ein neues Budget ergibt, wollen wir ...