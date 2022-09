Lungauerin veröffentlicht ihr neues Buch

Mit "Zeig der Welt, wer du wirklich bist" weist Persönlichkeitstrainerin Gabriele Wimmler den Weg zu mehr Selbstwert und Authentizität.

Schon mit ihrem ersten Buch "Weil ich alles sein kann, was ich will" landete die Lungauerin Gabriele Wimmler einen vollen Erfolg. "Es war ein intensiver Prozess und ein lang gehegter Wunsch", sagt die 51-Jährige im LN-Gespräch. "Zeig der Welt, wer du wirklich bist" ist der Titel ihres neuen Werkes: "All meine persönlichen Erfahrungen samt Schicksalsschlägen und Herausforderungen fließen in meine Arbeit ein. Ich hatte immer die Jetzt-erst-recht-Philosophie in mir und kam immer wieder an meine Belastungsgrenze. Eines habe ich jedoch ...