"Magische" Hochzeitstermine: der 2. 2., der 20. 2. oder der 22. 2. 2022

Diese Tage scheinen wie gemacht zum Heiraten. Und das nicht nur, weil man sich den Hochzeitstag leicht merken kann. Wir sprachen mit Standesbeamtinnen und -beamten aus dem Pinzgau, dem Pongau und dem Lungau.

Heidi Chand ist schon seit vielen Jahren Standesbeamtin in der Pinzgauer Bezirkshauptstadt Zell am See. Sie erzählt, dass für den 22. Februar schon einige Trauungen eingebucht sind. Und eine für den 2. Februar. "Das klingt freilich nach wenig, ist aber dennoch auffällig. Schließlich handelt es sich um einen Dienstag beziehungsweise um einen Mittwoch. Ansonsten wird bei uns hauptsächlich an Freitag-Nachmittagen oder an Samstagen geheiratet."

Heidi Chand, Zell am See: "Es geht um den Zauber dieser Tage..."

