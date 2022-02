Mit vier Berührungen zum Maki-Sushi

In der Rainerstraße kann man einen Blick in die gastronomische Zukunft werfen: Sie heißt E-Kiosk 24.

Einen kräftigen Steinwurf vom Bahnhof entfernt befindet sich seit Samstag das größte Automatenrestaurant Österreichs. Obwohl Restaurant zu kurz gegriffen ist. Eigentlich ist es der größte Automatensupermarkt Österreichs. Denn es gibt auch Kosmetikartikel. Ganz zu schweigen von einem Sexshop-Automaten.

Wer einen Blick in die Zukunft werfen mag, der kann heute schon einen Blick in dieses Geschäft werfen. "An kleine Automatengeschäfte sind wir ja schon gewöhnt. Aber das ist der erste große Schritt", sagt Elisa Göllner, womit sie ein wenig ...