Mit wenigen Klicks zum Weihnachtslied

"Wo finde ich die richtigen Noten für unsere Familienbesetzung?" Universitätsprofessor Franz Zaunschirm hat die Lösung.

Noch nie haben sich so viele Menschen für seine Weihnachtslieder interessiert wie im vergangenen Jahr. Das lag nicht nur an Rupert Gratz und seiner Tuba-Lilli. Die Musikschulen und Blaskapellen waren geschlossen, das Singen und Spielen hat sich ins Wohnzimmer verlagert, in die eigene Familie.

Dabei hat sich gezeigt: "Geschwister spielen meist unterschiedliche Instrumente. Mama hat vor vielen Jahren ein Instrument gelernt und will jetzt mit Tochter oder Sohn das Erlernte wieder auffrischen und zu zweit musizieren. Auch der ...