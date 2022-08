Miteinander feiern verbindet Kulturen

Beim Kirchenwirt hat der zweite Heimatabend mit Gästen aus der Ukraine stattgefunden. Es wurde ausgelassen miteinander getanzt und geklatscht.

Der Heimatabend beim Pucher Kirchenwirt findet für die Gäste schon länger statt. Diesen Sommer waren neben Urlaubern aus Deutschland und Dänemark auch geflohene Menschen aus der Ukraine dabei. Christian Rettenbacher, Obmann des TVB Puch, freut sich, dass so viele Ukrainerinnen und Ukrainer der Einladung des Tourismusverbandes gefolgt sind "und wir durch den stimmungsvollen Heimatabend mit Musik, Gesang und Tanz etwas Abwechslung in den Alltag der geflüchteten Menschen hier in Puch bringen konnten".

Gemeinsam das Tanzbein schwingen

...