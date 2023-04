Nationalpark Hohe Tauern lädt zur Tagung: "Risikomanagement Wasser - Segen und Fluch"

Die Nationalpark Akademie Hohe Tauern mit Sitz in Osttirol lädt am 21. April zu einer Tagung nach Mittersill. Wir sprachen vorab mit dem Salzburger Nationalparkdirektor Wolfgang Urban.

PN-Gesprächspartner: Wolfgang Urban, Direktor des Salzburger Nationalparkverwaltung mit Sitz in Mittersill.

Eine Hochwasser-Impression aus dem Hollersbachtal. Der Bachlehrweg (nächstes Bild) der sich ebenfalls in diesem Tauerntal befindet, muss fast jedes Jahr neu hergerichtet werden. Grundsätzlich sind Hochwässer natürliche Phänomene.

Diese Akademie hat ihren Sitz in Matrei und ist für die drei Länder zuständig, die am Nationalpark Hohe Tauern Anteil haben - Salzburg, Tirol und Kärnten. Die Veranstaltung findet im Nationalparkzentrum in Mittersill statt, wo sich unter anderem die Salzburger Nationalparkverwaltung befindet.

Deren Direktor Wolfgang Urban: "Ursprünglich war die Tagung mit dem Titel ,Risikomanagement Wasser: Segen und Fluch' schon vor der Pandemie geplant. Somit auch vor den regionalen Hochwasser- und Murenereignissen 2021 und 2022. Diese haben dem Thema ...