Navigation für Eltern im Lungau

Die neue Ausgabe des Elternbildungskalenders ist ab jetzt verfügbar.

In der neuen Ausgabe des Lungauer Elternbildungskalenders des Forums Familie und des Salzburger Bildungswerkes finden Eltern wertvolle Anlaufstellen und Veranstaltungen für sich und ihre Kinder in der Umgebung. Ob ein Eltern-Talk, das kleine Notfall-ABC oder Angebote für Kleinkinder zur Motorikförderung - im Lungauer Elternbildungskalender finden Familien hilfreiche Angebote für sich und ihre Kinder. Für Klein und Groß gibt es "BilderBuchKinos", Kindertheater und den Tamsweger Babybrunch für die jüngsten Bibliotheksbesuchenden.

Das Angebot kommt aus der Eltern-Service-Stelle von Forum Familie, für die Monika Weilharter im Lungau zuständig ist: "Meine Aufgabe ist es, Eltern im Lungau bestmöglich zu informieren und bei ihrer Aufgabe als Eltern zu unterstützen." Daher finden Eltern auf der Rückseite des Kalenders auch die wichtigsten Kontakte zu Stellen, die Familien unterstützen und Hilfestellungen geben.

Alle Interessierten können den Kalender kostenlos per E-Mail an forumfamilie-lungau@salzburg.gv.at zu sich nach Hause bestellen. Wer die digitale Version bevorzugt, wird auf der Seite des Landes www.salzburg.gv.at fündig. Einfach in der Suchleiste nach "Elternbildungskalender" suchen. Zusätzlich liegen die Kalender in allen Lungauer Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen, Gemeinden, bei Ärzten sowie in anderen Sozialeinrichtungen auf.