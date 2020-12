Nur mit Test ins Seniorenheim: Betreiber sehen sich überfordert

Eine Testpflicht hat die Heime überrumpelt. Nun fürchtet man, dass Bewohner abgeholt werden und sich in Privathäusern anstecken.

Es war eine neue Covid-Verordnung, die viele überrascht hat - und einige Vertreter von Senioreneinrichtungen auch verärgert. In dem neuen Maßnahmenpaket, das vom Gesundheitsministerium am Mittwochabend erlassen wurde und wenige Stunden später in Kraft trat, wurde eine Testpflicht festgelegt. Besucher von Seniorenwohnheimen müssen einen aktuellen Coronatest vorlegen. Zudem soll das Personal der Einrichtungen zwei Mal pro Woche getestet werden.

Diakonie-Geschäftsführer Michael König macht vor allem die Vorschreibung der Antigentests für Besucher Sorgen. "Was passieren wird, ist, dass die Angehörigen die Bewohner dann mit nach Hause nehmen, wenn sie keinen Test vorweisen können. Das können wir nicht verbieten. Und dort werden dann die Ansteckungen passieren."

Weihnachten stelle die Seniorenheime ohnehin vor große Herausforderungen. "Wir haben jetzt schon einen Personalengpass. Wir können kein zusätzliches Personal an den Feiertagen abstellen, das sich der Besucher annimmt. Aber laut Verordnung müssen wir kontrollieren, ob jeder Besucher einen Schnelltest absolviert hat."

Auch beim Hilfswerk gibt es die Befürchtung, dass durch die neue Verordnung die Lage eher verschlimmert als verbessert werde, weil viele Bewohner von Angehörigen abgeholt werden würden. Derzeit sei man sich noch nicht im Klaren darüber, wie man die neue Situation bewältigen könne, sagt Hilfswerk-Geschäftsführer Hermann Hagleitner. "Es ist ja auch noch gar nicht klar, wo man sich die Tests an den Feiertagen überhaupt besorgen kann." Man sei aber jedenfalls an die Einhaltung der Verordnung gebunden. "Wer bei uns ohne Test an der Tür steht, der kommt nicht rein, da können wir nichts machen."

Vonseiten des Roten Kreuzes heißt es, dass man angesichts der neuen Verordnung gefordert sei. Im Moment würde man alle Angehörigen informieren. Die Verordnung gelte jedenfalls nur bis zum 26. Dezember. Dann gelten neue Regeln, die man noch nicht kenne.

Die mangelhafte Kommunikation der Verordnungen stört auch Michaela Schrumpf, Regionalleiterin von Senecura und Obfrau der Interessenvertretung der Salzburger Seniorenheime. "Wir hätten uns schon im Frühjahr gewünscht, dass die Verordnungen früher kommuniziert werden. Wir haben alle schon Pläne für den 24. gemacht, jetzt müssen wir wieder neu überlegen. Und ab dem 26. brauchen wir dann wieder einen neuen Plan."

Klar sei jedenfalls, dass es die Kapazitäten der Seniorenwohnheime übersteige, Angehörige zu testen. Und die Mitarbeiter zwei Mal pro Woche zu testen sei für diese eine Belastung. "Virologisch mag das Sinn ergeben. Aber warum ich eine Teilzeitkraft fünf Mal im Monat testen soll, ist nicht nachvollziehbar."

Die nun verordnete hohe Dichte bei den Tests der Mitarbeiter verärgert auch die Salzburger Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ). "Erst wird monatelang gar nicht getestet und jetzt in einem Intervall, in dem die Mitarbeiter sagen: Wir wollen nicht mehr. Da braucht man das Staberl gar nicht mehr aus der Nase nehmen."

Die kurzfristige Verordnung stelle auch viele Häuser vor juristische Herausforderungen. "Wenn du da einen Fehler machst, hast du sofort Probleme mit der Heimaufsicht." Die Bundespolitik habe zu lange zugeschaut, nun werde hysterisch reagiert, sagt Anja Hagenauer. "Die Pflegekräfte müssen das jetzt ausbaden. Aber Hauptsache, die Geschäfte haben offen."

Soziallandesrat Heinrich Schellhorn (Grüne) hat ebenfalls wenig Freude mit der neuen Verordnung. "Es waren alle Sozialreferenten der Länder der Meinung, dass das kontraproduktiv ist. Wir sind damit überrumpelt worden." Er habe das bei seinem Parteikollegen, Gesundheitsminister Rudolf Anschober, schon deponiert. Nun müsse man darauf reagieren. Das Land Salzburg plane, für die Feiertage eine Gratis-Teststraße einzurichten.