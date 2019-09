Pinzgauerin kämpft um die Topmodel-Krone

In der neunten Staffel von Austria's Next Topmodel ist Lisa aus Gries der Salzburger Beitrag. In der ersten Folge erwartet sie ein Foto-Shooting mit einem ehemaligen Formel1-Weltmeister als Gast-Juror.

Die Puls-4-Fernsehshow ist ein Publikumsmagnet, Hunderte junge Damen bewerben sich bei jeder Staffel. Lisa, 16 Jahre, aus Gries im Pinzgau (Gemeinde Bruck) hat sich diesmal durchgesetzt und darf als eine von zehn Kandidatinnen mitmachen. Die Schülerin der HAK Zell am See ist am 10. September erstmals im Hauptabendprogramm zu sehen. Gedreht wurde die erste Folge an der französischen Riviera. Gast-Juror ist Mika Häkkinen, der Formel-1-Weltmeister von 1998 und 1999. Lisas Ziele sind ehrgeizig: sie will ins Finale. Dafür muss sie die prominente Jury um das internationale Topmodel Franziska Knuppe und Creative Director Sascha Lilic überzeugen. Als ihre besonderen Vorzüge nennt die junge Pinzgauerin ihre Persönlichkeit und ihre Zielstrebigkeit. Und ihre roten Haare - "die hat nicht jeder." Quelle: SN