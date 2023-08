Polenta-Gemüseauflauf mit Zucchini-Cordon-bleu

Seminarbäuerin Erika Schwab präsentiert ein köstliches Rezept.

Zutaten

Polenta-Gemüseauflauf

200 g Polenta (Maisgrieß)

½ Liter Milch/Wassergemisch

Salz

3 Tomaten

Gemüse der Saison (Brokkoli,

Mangold, Zucchini, Kohlrabi,…)

20 g Butter, 20 g Mehl (glatt),

¼ Liter Milch,

Kräutersalz,

Bergkäse

Zucchini-Cordon-bleu

1 große Zucchini

je 4 Scheiben Käse und Schinken

Eier, Mehl

Semmelbrösel zum Panieren

Fett oder Butterschmalz

Zubereitung

Polenta-Gemüseauflauf

Für den Polentaboden das Milch/Wassergemisch mit einem ½ EL Salz aufkochen und die Polenta einrühren, zurückschalten und solange rühren, bis die Masse eindickt. Die Masse mit Hilfe eines nassen Löffels in die Auflaufform streichen.

Für den Belag die Tomaten und das Gemüse würfelig schneiden und den Polentaboden damit belegen.

Für die Béchamelsauce die Butter in einem Topf erwärmen, das Mehl dazugeben und bei leichter Hitze anschwitzen lassen. Nun die Milch mit dem Schneebesen nach und nach einrühren und unter ständigem Rühren fünf Minuten kochen lassen, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Würzig mit Kräutersalz abschmecken. Die Sauce über das Gemüse gießen und mit Käse bestreuen.

Im Rohr bei 180 °C Heißluft etwa 30 Minuten backen.





Zucchini-Cordon-bleu

Zucchini in einen ½ cm dicke Scheiben schneiden und mit Salz und Pfeffer würzen. Jeweils zwischen zwei Zucchinischeiben eine Scheibe Käse und Schinken legen und anschließend panieren. Die panierten Zucchinischeiben im heißen Fett oder Butterschmalz auf beiden Seiten goldbraun ausbacken.

Tipp

Anstatt Zucchini-Cordon-bleu ein Sellerie-Cordon-bleu servieren. Dafür den Sellerie in 3 cm dicke Scheiben schneiden, in kochendem Salzwasser bissfest garen und abkühlen lassen. Jede Selleriescheibe quer einschneiden und mit Schinken und Käse füllen. Wer es ganz ohne Fleisch will - die Gemüse-Codon-bleu schmecken auch nur mit Käse gefüllt sehr gut.