Radstädterin beweist Herz für Kinder in Indien

Jeder Cent kommt an

Es fehle an grundlegenden Sachen wie Puzzles, Büchern, Bau- und Konstruktionsmaterial, aber auch Turngeräten und Therapiematerialien. Darum entschloss sich Buchsteiner, online Spenden zu sammeln, um dem EIC eben diese fehlenden Materialien zur Verfügung zu stellen. "Jede Spende hilft und sorgt dafür, dass Kinder optimal begleitet werden. Jeder Cent kommt zu 100 Prozent dem EIC zugute", hebt die Elementarpädagogin hervor.

Ihre ersten Erfahrungen in Indien machte Miriam Buchsteiner bereits 2020. Nach ihrem Abschluss an der BAfEP Bischofshofen zog es die junge Radstädterin in den Süden Asiens, wo ihr Volontariat aber aufgrund der beginnenden Pandemie ein frühes Ende fand. "Zurück in Österreich, stellte sich dann nur die Frage, wann und nicht ob ich wieder nach Indien komme", erinnert sich die Pongauerin. "Für mich stand von Anfang an fest, dass es auch diesmal wieder ein Volontariat werden soll."

Die Zeit der Pandemie nutzte Buchsteiner für eine Weiterbildung im inklusiv-elementarpädagogischen Bereich. "Das machte mich dann auch neugierig, wie Integration in anderen Ländern funktioniert."

Engagement in einem integrativen Kindergarten

Deshalb stand für Buchsteiner beim zweiten Volontariatsaufenthalt fest, dass sie ein Projektteam, das besonderen Wert auf Integration legt, verstärken will. So wurde die Radstädterin auf die Sristi Foundation aufmerksam. "Sristi hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen integrativen Rahmen für Menschen mit Beeinträchtigung zu schaffen. Durch schulische Bildung, Erwerb von Lebenskompetenzen und verschiedene Arbeitsmöglichkeiten wird es eben jenen Menschen vom Kindes- bis Erwachsenenalter ermöglicht, in Sristi zu lernen, zu leben und zu arbeiten. Ziel ist es, durch die erworbenen Kompetenzen ein selbstständiges Leben außerhalb von Sristi zu führen - einen Arbeitsplatz zu finden, ein eigenes Zuhause zu schaffen und eine eigene Familie zu gründen."

Dass es Buchsteiner erneut nach Indien zog, um zu helfen, habe nicht nur einen bestimmten Grund: "Es ist vielmehr die Summe aus vielen kleinen Gründen. Ich schätze besonders den gegenseitigen Austausch zwischen Menschen und die kulturellen Gemeinsamkeiten. Grundsätzlich denke ich, dass alle Menschen hilfsbereit sind und sich besonders in schwierigen Momenten unterstützen."

Näheres zum Spendenaufruf

Alles rund um den Spendenaufruf von Miriam Buchsteiner findet man unter: www.gofundme.com/early-intervention-center-needs-help.

Aktiv helfen kann man der Spendenaktion der Radstädterin mit einer Spende an:

IBAN: AT56 4501 0331 0943 3293

Zahlungszweck: Spende Sristi