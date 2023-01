Rotes Kreuz Lungau: Ein Leben für das Ehrenamt

Anton Schilcher erhielt das Verdienstkreuz des Rotkreuz-Landesverbandes Salzburg.

Kurz vor Jahreswechsel fand sich in der Rotkreuz-Bezirksstelle in Tamsweg alles ein, was Rang und Namen hatte. Der Anlass? Anton Schilcher übergab sein Amt des Bezirksrettungskommandanten an Manfred Goritschnig. 15 Jahre lang war Anton Schilcher Kommandant im Lungau. Rotkreuz-Präsident Werner Aufmesser würdigte seine Leistungen: "Anton Schilcher zeichnet maximale Einsatzbereitschaft und ein starker Wille aus. Sein Wirken innerhalb des Roten Kreuzes liest sich wie ein Roman."

Anton Schilchers Streben beim Dienst am Nächsten reichte von regionalen Initiativen bis hin ...