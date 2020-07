Runway-Show im Stiftskulinarium: Chic zur Festspielzeit auch mit Maske

Am Donnerstag wurde die neue Festspielkollektion von Johnny Talbot und Adrian Runhof in Salzburg präsentiert - und das unter sicheren Bedingungen.

Glanz und Glamour zur Festspielzeit - das geht auch mit Abstand! Den Beweis wollte Katrin Koller-van Eersel, die neue Inhaberin der Modeboutique Diva Salzburg, am Donnerstag im Stiftskulinarium St. Peter antreten. Gemeinsam mit Johnny Talbot und Adrian Runhof lud sie zu einer Private Runway Show, wobei die Sicherheits-, Hygiene- und Abstandsbedingungen mühelos eingehalten werden konnten. 60 Gäste verfolgten die Präsentation unbeschwert. Auf dem Laufsteg im Stiftskulinarium St. Peter zeigten die Models Auszüge aus der Talbot-Runhof-Festspielkollektion 2020 sowie der Pre-Fall-Kollektion 2020.

Beeindruckend vielfältig

Wer Talbot Runhof bisher nur als Synonym für große Roben kennt, durfte im Rahmen der Präsentation eine ganz neue Seite der Marke kennenlernen. Denn neben den Festspielkleidern und Red-Carpet-Roben standen auch universelle, zu vielen Anlässen tragbare Kleider und Jumpsuits im Fokus. Extravagante Zweiteiler aus Rock beziehungsweise Hose und Body machen das Eveningwear-Label auch im Alltag tragbar. Kombinationen aus Kleid und Mantel sind für feierliche Anlässe im Familienkreis wie Hochzeiten, Taufen oder Jubiläen perfekt. Musikalisch wurde der Abend von dem Baritonsänger Max, ein Schüler von Professor Díaz am Mozarteum, abgerundet.

"Es war ein bezaubernder Abend in einem wunderschönen Rahmen, ich freue mich, dass mit der festlichen Mode auch wieder ein Stück Unbeschwertheit in die Stadt zurückkommt. Mit Johnny Talbot und Adrian Runhof verbindet DIVA Salzburg eine lange Freundschaft, die ich gerne fortsetze. Die beiden Designer sind herrlich bodenständig, unsere Kundinnen sind echte Fans von den beiden - und von ihrer Mode sowieso", freut sich Katrin Koller-van Eersel. Die Unternehmerin hatte DIVA Salzburg zur Mitte des Jahres von der bisherigen Inhaberin übernommen. "Der Kauf in diesen herausfordernden Zeiten war ein mutiger Schritt, den ich keine Sekunde bereut habe. Salzburg und die DIVA haben eine tolle Geschichte, jetzt formen wir die Zukunft", sagt Katrin Koller-van Eersel.



Quelle: SN