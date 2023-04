Saalfelden: Die österliche Kleintierschau kehrt nach vier Jahren zurück zum Wirtschaftshof

Plus

Drei Absagen in Folge sind genug: Am Karsamstag (8 bis 18 Uhr) und Ostersonntag (8 bis 17 Uhr) präsentieren ca. 30 Mitglieder des 1. Pinzgauer Kleintierzuchtvereins S4 eine vielfältige Auswahl an Hasen, Geflügel, Vögeln, Ziegen und Schafen.

BILD: SN/SW/ANDREAS RACHERSBERGER Christian Hofer, seit 25 Jahren Obmann der 1. Pinzgauer Kleintierzüchter, freut sich zu Ostern auf die 55. Vereinsausstellung in Saalfelden.