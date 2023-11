Seit 25 Jahren macht KoKon Frauen im Pongau Mut

Die Frauenberatungsstelle KoKon ist seit 25 Jahren im Pongau erste Anlaufstelle für Frauen und Mädchen in schwierigen Lebenssituationen und Problemlagen.

Mit einem möglichst vielfältigen Angebot und einer ganzheitlichen Herangehensweise an Probleme unterstützt die Frauenberatungsstelle KoKon bei vielen Themen. "Wir sind so ausgebucht wie noch nie. Die Zahl der Beratungen steigt Jahr für Jahr", sagt Geschäftsführerin Barbara Niehues, die auf eine starke Nachfrage bei unterschiedlichsten Beratungen verweist: "Wir könnten das Doppelte an Unterstützung anbieten, aber dafür hat unsere niederschwellige Anlaufstelle leider ein zu geringes Budget."

Immer mehr junge Frauen werden betreut

Das Team von KoKon versucht, die Lebenssituation von Frauen in vielen gesellschaftlichen Bereichen zu verbessern: "Wir betreuen immer mehr junge Frauen mit großen psychischen Problemen. Wir bieten unter anderem psychologische Unterstützung. Suizidgedanken sind oft Thema. Häufig sind Mutter und Tochter in Beratung. Seit Corona hat sich die Situation verschärft. Vieles dreht sich um finanzielle Probleme; vor allem bei Alleinerziehenden. Leider müssen wir auch vieles weiterleiten, weil wir nicht die Kapazitäten dafür haben. In Zeiten wie diesen ist es allerdings für unsere Klientinnen äußerst schwierig, eine Therapie auf eigene Kosten zu stemmen. Eine zweite Therapeutin wäre längst dringend nötig." Für das kommende Jahr hofft man auf eine Budgeterhöhung durch den Bund. "Viele junge Frauen sind mutlos. Und durch aktuelle Krisen zusätzlich verunsichert. Sie sorgen sich um ihre Zukunft. Wir leben sicherlich in einer Umbruchphase, auch was Arbeit anbelangt."

Politisches Engagement bei Frauen fördern

Der Vorstand von KoKon wurde erst kürzlich um junge Frauen erweitert: "Im kommenden Jahr versuchen wir, das Ohr noch mehr bei den Bedürfnissen der Jungen zu haben."

Für die bevorstehenden Wahlen möchte man mehr Frauen zur demokratischen Mitsprache bewegen: "Der Anteil der Frauen, die sich für Politik engagieren, ist zwar leicht gestiegen, aber mit 22 bis 23 Prozent Beteiligung in der Gemeindepolitik noch immer zu niedrig. Männer sind selbstbewusster und gehen an die Dinge forscher heran. Frauen zweifeln viel häufiger an ihren Qualifikationen." Neu bei KoKon sind Angebote wie Workshops und Vorträge zu finanziellen Belangen: "In Kooperation mit Frau & Arbeit informieren wir über Geldanlage, Pensionsvorsorge und vieles mehr. Ein Thema, das immer mehr Frauen betrifft und unter den Nägeln brennt." Man biete vieles zum Gegensteuern an, "aber es bleiben doch zahlreiche Baustellen wie etwa fehlende Infrastrukturen zur Kinderbetreuungsplätze in der Region".