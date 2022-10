Serie "Klang meines Lebens" mit Renate Ecker

Tanzen im Bernstein's oder Weihnachtslieder singen im November. Auch das ist die Tourismuschefin von Zell am See-Kaprun. Sie steht vor einer beruflichen Veränderung.

Die als Geschäftsführerin der Tourismusdestination Zell am See-Kaprun rundum bekannte Renate Ecker ist ein Workaholic. Im positiven Sinn. "Ich habe schon immer sehr gerne und sehr viel gearbeitet und schöpfe große Freude daraus." Zu den familiären touristischen Wurzeln - die Eltern hatten eine Pension - gesellten sich Ehrgeiz und Disziplin. Auf die Einser in der Schule folgten zwei Diplomstudien. Eine Sponsion vor 20 Jahren und - Überraschung - eine just in dieser Woche. "Am meisten freuen sich wohl meine Eltern, ...