Sie sorg(t)en für "Club-Feeling" im Pinzgau

Vier Oberpinzgauer gründeten den Verein "Crew Twenty Two". Die Agenda: In der Region Club-Events wie in Städten auf die Beine stellen. Die Auftaktveranstaltung in Bramberg war ein großartiger Erfolg.

SN/sw/christina exenberger Das Crew-Twenty-Two-Quartett mit Initiator Michael Ellmauer (hinten, 5. v. r.), Kevin Kemmether (hinten, 4. v. l.), Moritz Rader (vorne in der Mitte) und Tim Hartmann (hinten, 2. v. r.). Mit im Bild sind die tüchtigen Helfer vom ersten Club22-Event, der in Bramberg über die Bühne ging.