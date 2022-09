Sogar beim Almabtrieb wurde die Queen gewürdigt

Kuh "Raut" zog auf der 17 Kilometer langen Strecke von der Fuscher Piffalm zur LFS Bruck viele Blicke auf sich. Ihr Kranzl wurde mit einem Bild der verstorbenen Queen Elizabeth II. versehen.

17 Kilometer galt es am Samstag von der Piffalm in Fusch heim zur Landwirtschaftlichen Fachschule Bruck zu bewältigen. Dutzende Tiere bestritten den Almabtrieb traditionell mit einem imposanten Kopfschmuck aus bunten Naturblumen, Almrosen und Wacholder. Eine Kuh namens "Raut" hielt darüber hinaus ein besonderes Motiv in Ehren: Sie war mit einem Bild der vorige Woche verstorbenen Queen Elizabeth II. unterwegs.

"Ich habe mir am Freitag beim Kranzlbinden gedacht, dass wir die Queen auf besondere Weise würdigen könnten", erzählt Maria ...