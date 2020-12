Sozialzentrum baut aus: Anrainer kritisieren Verbauung von Garten

Für Demenzpatienten soll ein neues Tagesbetreuungszentrum gebaut werden. Widerstand kommt vor allem deshalb, weil ein Garten verbaut werden soll.

Das denkmalgeschützte Haus Grazer Bundesstraße 6 in Gnigl wurde vor 150 Jahren errichtet - und ab 1884 als Spital St. Anna genutzt. Mittlerweile betreibt die Diakonie dort ein Tagesbetreuungszentrum für Demenzerkrankte - im Auftrag der Stadt, der das Haus gehört. Nun will die Stadt das angebaute Nebengebäude (Grazer Bundesstraße 8), das nicht unter Denkmalschutz steht, teils abreißen. An dessen Stelle soll ein Neubau kommen, in den das Tageszentrum übersiedeln soll. Dafür wird auch ein Teil des Gartens verbaut. Denn laut Diakonie-Geschäftsführer Michael König ist der Altbau für die Bedürfnisse nicht mehr geeignet: "Demenzerkrankte Menschen brauchen viel Pflege und Betreuung; manche von ihnen haben Einschränkungen in der Mobilität; der Altbau ist nur teilweise barrierefrei." Kosten wird der Neubau 1,4 Mill. Euro, Baustart soll im Sommer 2021 sein; bezogen werden soll er Ende 2022.

Allerdings gibt es seit Monaten Widerstand einiger Anrainer: Melanie Hager, die im Haus 8 aufgewachsen ist, hat Einspruch gegen den neuen Bebauungsplan erhoben. Ihr Hauptkritikpunkt: "Mit dem Projekt wird dort das letzte Stückchen Grün verbaut. Und es ist in letzter Zeit in Gnigl sehr oft passiert, dass Grünflächen komplett verbaut werden." Ihr zweiter Kritikpunkt ist, dass die künftige Wohnsituation etlicher Hausbewohner ungewiss sei: "Konkret müsste meine 88-jährige Großmutter abgesiedelt werden. Ihr wurden bereits Wohnungen angeboten, aber nur mündlich. Aber sie wird von meinen Eltern, die auch in Pension sind und die gleich daneben wohnen, betreut. Wenn, dann müssten auch die wegziehen. Sie wollen das aber nicht." Auch eine Nachbarfamilie sei gegen die Neubaupläne, sagt Hager. Als dritten Punkt kritisiert sie, dass für den Anbau ein Erhaltungsgebot gelte und er daher nicht abgerissen werden dürfe.

Patrick Pfeifenberger, Leiter der Sozialabteilung der Stadt, die die Neubaupläne entwickelt hat, verteidigt das Konzept: "Der Baukörper umfasst nur ein Erd- und ein verkleinertes Obergeschoß. Und das Dach wird begrünt. Auch der große Nussbaum im Garten bleibt erhalten." Durch den Neubau seien aber statt derzeit nur maximal 13 künftig 18 Betreuungsplätze verfügbar, sagt Pfeifenberger. Zudem habe sich die Zahl der Senioren in Gnigl massiv erhöht, weswegen die Infrastruktur mitwachsen müsse. Diakonie-Chef König betont, dass die 88-jährige Bewohnerin "fix eine Wohnung im benachbarten betreuten Wohnprojekt der GSWB bekommt". Noch gebe es aber keinen Mietvertrag, weil das Projekt erst im Sommer 2021 fertig werde. "Der Abriss wird aber auch nicht vorher erfolgen", verspricht König. Auch Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) betont: "Wir versuchen, der Dame eine Wohnung anzubieten, die einen besseren Standard hat als ihre jetzige." Zudem will Hagenauer, dass auch der frei werdende Altbau künftig für soziale Zwecke genutzt wird: "Ziel wäre, im Erdgeschoß eine Bewohnerservice-Stelle einzurichten."

Für das Projekt ist auch Baustadträtin Martina Berthold (BL): "Es überwiegt der soziale Nutzen." Sie hat sich für eine möglichst ökologische Bauweise starkgemacht - weswegen nun statt einer Styropor- eine Hanfdämmung zum Einsatz kommt.