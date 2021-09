St. Michael: Sie tauschte Pistole gegen Eheurkunde

Doris Lanschützer aus St. Michael wagte mit 39 Jahren einen beruflichen Neuanfang. Sie wechselte von der Polizei ins Standesamt.

Schon früh zog es Doris Lanschützer von ihrem Heimatort St. Michael nach Salzburg. "Nach der HAK musste ich mich entscheiden, was ich mache. Da es bei uns im Lungau mit einer Arbeit für mich nicht so gut ausgesehen hat, habe ich bei der Hypobank in Salzburg angefangen", erinnert sich die heute 40-Jährige.

Die Arbeit bei der Bank habe zwar durchaus Spaß gemacht, die gebürtige Lungauerin hat sämtliche Ausbildungen bis zur Filialleiterin gemacht. Dennoch dachte sich Doris Lanschützer, dass ...