Symposium im Krallerhof: "Egal, woher das Essen kommt"

Am Podium sitzen fünf Männer, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben. Züchter vom Pinzgauer Rind, Direktvermarkter, ein Gastronom, ein "Edelgreißler". Einer von ihnen ist der "Roanerbauer" aus Saalfelden. Termin: 6. August.

Josef Innerhofer, in der Region auch als "Roanerbauer" bekannt, ist froh, dass er seinem Großvater so gern und so oft zugehört hat. "Er hat den Hof im Jahr 1964 übernommen und ein gutes Dutzend Milchkühe gehabt. Diese haben durchschnittlich 3500 Liter Milch pro Jahr gegeben und er konnte trotzdem als Vollerwerbsbauer leben."

Der Enkel ist morgen, am 6. August, als einer von fünf Podiumsgästen beim Symposium "Ganz egal, woher mein Essen kommt?" vertreten. Dieses wurde von der ARGE ...