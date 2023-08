Tamsweger lebte sieben Jahre Mexiko und feierte dort viele Rennerfolge

Jakob Geissler lebte seit 2016 in Queretaro. Jetzt ist der leidenschaftliche Mountainbiker zurück im Lungau und zieht eine sportliche Erfolgsbilanz.

Jakob Geissler hat in seiner Zeit in Mexiko viel gewonnen. Sein Bild ist auf der Ausschreibung des Reto Zacatlan 2023.

Aktuell ziert Jakob Geisslers Foto die Einladung zum Reto Zataclan, ein Rennen im August, das der 59-Jährige schon gewonnen hat. Dieses Jahr wird er aber nicht dabei sein. Geissler ist nach sieben Jahren in Mexiko zurück in den Lungau gesiedelt.

Auf die Zeit in Nordamerika blickt der gebürtige Tamsweger gerne zurück. Vor allem auch in sportlicher Hinsicht. Sowohl mit dem Rennrad als auch dem Mountainbike hat er eine Vielzahl an Rennen in seiner Altersklasse gewonnen. "2017 habe ich begonnen, bei Mountainbike-Rennen teilzunehmen und konnte gleich Podiumsplätze herausfahren. In der Folge begann ich mit systematischen Renntraining und gewann meine Altersklasse 50+ meist", so Geissler.

Bei Mountainbike-Rennen im ganzen Land erfolgreich

Als Sieger beendete der großgewachsene Sportler etwa die Rennen Wirikuta, Teenek, A-Cross-Hidalgo, bei dem er auch in der Gesamtwertung siegte, Popo-Bike, Xicote-Bike, Baja Epic, La Onza und Val Quirico. Klingende Namen für eine Sportwelt, wie sie in Österreich nur wenig bekannt ist. Auch die Sky-Challenge, ein Rennen mit Start in 2000 und Ziel auf 4600 Metern Seehöhe zählt zu seinen größten Erfolgen.

Von der Atlantikküste auf den Pico de Orizaba

Der 3. Gesamtrang beim "From the sea to the highest peak" war ebenso ein großes Erlebnis: 280 Kilometer mit dem Rennrad ab der Atlantikküste, danach 70 Kilometer mit dem Mountainbike und die letzten acht Kilometer zu Fuß und kletternd auf den Pico de Orizaba auf 5640 Metern.

Auch mit dem Rennrad - in verschiedensten Rennen bis hin zu Marathons - war Geissler kaum zu schlagen. Bei La Classica in Huamantla, La Etape de Tour de France in Queretaro, Leon-Guanajato, Escalera la Infierno, Reto Bravo und Huimilpan setzte er seinen Namen auf die Siegerlisten. "Beim Everesting konnte ich das Gesamtklassement für mich entscheiden. Hier ging es über 8800 Höhenmeter. Besonders für mich war auch immer das Los Alacranes in unserer Stadt Queretaro. Hier wurde ich zwei Mal Erster und ein Mal Zweiter. Ebenso immer ein Highlight war für mich der Duathlon, Mountainbike und Trailrun."

Seine Trophäen sind noch per Container nach Österreich unterwegs. Kürzer treten wird Jakob Geissler in der neuen alten Heimat nicht. Im Gegenteil, die Sammlung soll noch wachsen: Nun aber wieder mit Ergebnissen in der heimischen Radsportszene. Und im Skitourensport: Auch der Lungauer Winter hat Geissler wieder.