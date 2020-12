Tennengauer Schule wird Partner von "Licht ins Dunkel"

Mit selbst produzierten Holzgegenständen unterstützen Schülerinnen und Schüler des Holztechnikums Kuchl die Aktion "Licht ins Dunkel".

"Wir freuen uns, als Partnerschule ausgewählt worden zu sein und somit Menschen in Not helfen zu können. Gerne stellen wir die Ressourcen der Schule für diese Aktion bereit", sagt HTK-Geschäftsführer Hans Rechner. Die Pädagoginnen aus dem Mädcheninternat haben trotz schwieriger Umstände mit ihren Schülerinnen Weihnachtsgeschenke angefertigt. In der HTK-Werkstätte wurden Sterne, Rentiere und Herzen aus Brettsperrholz produziert. Unterstützt wird die Gemeinschaftsaktion durch proHolz Salzburg.

Alle Dekoartikel können beim Postpartner Daniela Meisl in Kuchl oder am Holztechnikum Kuchl im ...