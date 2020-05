Die Rückkehr in die Wirtshäuser lief eher verhalten an. Im Husarenwirt in Anif ließen sich vor allem bekannte Gesichter blicken. Der Chef hofft auf besseres Wetter und weitere Lockerungen.

Im Husarenwirt von Klaus Bankhammer in Anif sind Freitagmittag fünf Tische besetzt. Es ist das erste Mal seit zwei Monaten, dass der Chef seine Gäste wieder begrüßen darf. Noch "eher spärlich" , meint der Wirt. Am Abend und am Wochenende ...