Trunkene Engel im Wartezimmer

Im Halleiner Guglhof schlummert ein Schatz. Da wird Whisky aus Tauernroggen und Gerste in Fässern der teuersten Weingüter der Welt veredelt.

Ein Diplom-Sommelier müsste man sein. Dann könnte man den Genuss vielleicht auch in so schöne Worte fassen: Rauchig, selchig und salzig in der Nase, befand Hermann Botolen, als er an Anton Vogls "Tauern Rogg"-Whisky roch. Für diesen erhielt der Halleiner die Goldmedaille des Fachmagazins "Vinaria". An Auszeichnungen ist der Besitzer der Destillerie Guglhof gewöhnt. Aber diese ist etwas Besonderes. Vogl produziert seit elf Jahren zwei Whiskys, die man mit ruhiger Gelassenheit als bahnbrechendes Projekt bezeichnen darf. Den "Tauern Rogg" aus Tauernroggen und den "Salin", der aus Gerste destilliert wird. Das klingt noch nicht so spannend. Aber aufregend wird es, als Vogl die riesige Tür seines Nebengebäudes aufsperrt. Ein zarter, leicht alkoholischer und holziger Duft liegt in der Luft. Vogl hat - gelinde gesagt - einen Coup gelandet. Über einen deutschen Händler gelang es ihm, Eichenfässer aus dem Bordelais zu ergattern. Und zwar nicht irgendwelche Fässer. Seinen "Tauern Rogg" lagert er in Fässern des Château d'Yquem. Im Bordelais ist es das einzige Weingut, das seit der Klassifikation von 1855 den offiziellen Status als Premier Grand Cru Classé Supérieur hält. Bekannt ist es für seine Süßweine, die aus den Rebsorten Semillion und Sauvignon Blanc produziert werden. "Ein Jahr lang war dieser Wein in diesen Fässern gelagert", sagt Vogl. Dieser Zeitraum ist perfekt, um sowohl das Eichen- als auch das Weißweinaroma weiterzugeben. Fruchtige Eleganz, Karamell und Vanille, verwoben, weich, malzig mit feinen Orangentönen unterlegt, ist auch noch in der Verkostungsnotiz von Botolen zu lesen. Die Fässer stammen aus Allier und dem Limousin. Bei diesen Namen schlägt das Herz jedes Weinliebhabers eine Spur höher. Aber auch die Herzen der Engel, die in diesem Gebäude wohnen. Bei dem deutlich wahrnehmbaren Whiskyduft handelt es sich nämlich um verdampften Alkohol. In Frankreich nennt man diesen trockenen physikalischen Vorgang poetisch Part des anges, in Schottland Angels share, also Anteil der Engel. Die Bedingungen von Vogls Lagerraum sind perfekt. "Im Winter ist es sehr kühl, im Sommer angenehm warm. Und wir haben hier die perfekte Luftfeuchtigkeit", erklärt er. Das trage dazu bei, dass sich das Eichenholz je nach Jahreszeit zusammenziehe oder ausdehne. "Das löst die Inhaltsstoffe der Eiche besser." Schlechte Bedingungen wären etwa trockene Luft und gleichbleibende Hitze. "Da wäre in zehn Jahren die Hälfte vom Whisky weg", sagt Vogl. Dann sagt er noch diesen schönen Satz: "Als Schnapsbrenner lernt man, dass Warten eine Tugend ist." Dann öffnet er endlich eine Flasche "Tauern Rogg". Weicher Trinkfluss, komplexe Textur, Zitruszesten im Abgang, vielschichtig und elegant, ist bei Botolen noch zu lesen. Wir nippen und sagen: Ja, das kommt hin.

Für die zweite Hälfte seiner Whiskys hat Vogl Eichenfässer des sagenumwobenen Château Petrus gekauft. Alfred Biolek meinte einmal, er würde als Henkersmahlzeit eine Flasche dieses Weinguts wählen - weil sich so eine niemand leisten könne. Die Fässer geben die Aromen der Rebsorten Merlot und Cabernet Franc weiter. Den aus heimischer Gerste destillierten Whisky taufte er "Salin". "Mir ist es wichtig, die Verbindung zur keltischen Kultur herzustellen", sagt Vogl. Weshalb er auch eng mit dem Halleiner Keltenmuseum zusammenarbeite. Den "Tauern Rogg" füllte er auch als Reserve unter dem Namen "Artefaktum" ab. Auf das Etikett ist ein Fundstück vom Dürrnberg geprägt: eine Zierscheibe mit einem Durchmesser von 3,6 Zentimetern.

Jetzt wollen wir nur noch wissen, wohin die Treppe hinter ihm führt: "Da unten sind meine Vogelbeer-Reserven", sagt er. Aber das ist eine andere Geschichte.