"Unsere Romy ist eine echte Kämpferin" - Spital wurde Lebensmittelpunkt einer Salzburger Jungfamilie

Ein aggressiver Hirntumor hat das Leben einer Salzburger Familie aus den Angeln gehoben. Ihr Lebensmittelpunkt ist nun ein Krankenhaus in Wien.

Am 20. Juli dieses Jahres ist für Herbert und Evelyn Wührer eine Welt zusammengebrochen. Der 20. Juli ist der Tag, an dem ihre damals erst zehn Monate alte Tochter Romy von Ärzten jene Diagnose erhalten hat, die seither das Leben des Mädchens und seiner Eltern bestimmt: Bei Romy wurde ein seltener und sehr aggressiver Tumor diagnostiziert. Seither ist nichts mehr so wie davor.

Dieser Kampf gegen die Erkrankung begann am Tag nach der Diagnose: Die Eltern fuhren mit Romy direkt ins AKH nach Wien. "Dort sind uns dann die ganzen Ausmaße dieses Tumors erklärt worden", schildert Herbert Wührer. Seither hat sich das ganze Leben der Wührers in die Bundeshauptstadt verlagert. Romys Alltag ist geprägt von OP-Terminen, Chemotherapien und Phasen der Isolation, damit sie nicht der Gefahr einer Infektion ausgesetzt ist. "Das wäre lebensbedrohlich für sie", schildert Herbert Wührer.

Das Gehör am linken Ohr hat sie verloren und weil ein für das Schlucken zuständiger Gehirnnerv in Mitleidenschaft gezogen ist, muss Romy mit einer Magensonde ernährt werden. Teile des Essens könnten sonst in ihre Lunge gelangen.

"Aber unsere Romy ist eine Kämpferin", so Herbert Wührer. Sogar die Stammzellenentnahme - die Stammzellen werden nach einer noch ausstehenden Hochdosis-Chemotherapie benötigt - habe sie tapfer verarbeitet. "Sie ist unfassbar. Sie holt uns wieder raus, wenn wir einen schwachen Moment haben", berichtet der Vater. Immer an Romys Seite ist ihr Lieblingsstoffhase. Damit er regelmäßig gewaschen werden kann und dabei ja nicht verloren geht, hat ihn die Großtante in mehrfacher Ausführung gekauft. "Mit seiner Ohrenspitze stupst sie sich selbst immer wieder auf die Nase. Er gibt ihr im Krankenhaus Sicherheit."

Romy ist fast durchgehend stationär im Krankenhaus. Bonsurprise, ein Verein, der schwerstkranke Kinder und deren Familien unterstützt, stellt den Wührers vorübergehend und kostenfrei ein Apartment zur Verfügung. Dort malt Herbert Wührer Aquarellbilder, die er unter dem Titel "Ich male für meine Tochter" auf www.imfmt-art.com gegen Spenden verkauft. Auch vom Licht-ins-Dunkel-Soforthilfefonds wird die Familie unterstützt. Das Geld soll helfen, den neuen Alltag zu stemmen und den Verdienstentgang abzufedern. Die Mietwohnung in Salzburg hat die Familie bisher behalten - aber seit dem 21.Juli nicht mehr bewohnt. "Wir wissen nicht, wie lange wir die Wohnung noch behalten können. Der Begriff des Zuhauses hat sich für uns verändert, unser Zuhause ist nicht mehr an einen bestimmten Ort gebunden, sondern dort, wo wir zu dritt zusammen sind", erklärt Romys Vater. Und das ist zurzeit das Krankenhaus in Wien. Die Eltern sind dabei jede Sekunde bei Romy und weichen nie von ihrer Seite.

Beruflich wurde Herbert Wührer als Jugendbeauftragter der Stadt Salzburg lange Zeit freigestellt. Jetzt befinden sich er und seine Frau, die im Sozialbereich gearbeitet hat, in Hospizkarenz und erhalten 50 Prozent ihres früheren Verdienstes. Der Ausdruck "Hospizkarenz" kommt Herbert Wührer nur schwer über die Lippen. "Das Wort sagt nicht das aus, was ich brauche, um für meine Tochter da sein zu können. Es hat nicht viel Strahlkraft. Ich wende mich aber lieber dem Licht zu als dem Dunklen." Weihnachten und Silvester wird die Familie höchstwahrscheinlich im Krankenhaus verbringen. Wie lange Wien der Lebensmittelpunkt bleiben wird, ist ungewiss. "Wahrscheinlich eineinhalb Jahre, es können aber auch zwei oder drei Jahre sein", sagt Herbert Wührer.

Helfen mit Licht ins Dunkel

Mit dem Advent startete die diesjährige ORF-Hilfsaktion Licht ins Dunkel in Partnerschaft mit den "Salzburger Nachrichten", Progress Werbung, Albus und Raiffeisen Salzburg. Seit 23 Jahren stellen sie sich in den Dienst der guten Sache.

Spenden an die "Licht ins Dunkel"-Hilfsaktion, Kennwort: Soforthilfefonds Salzburg.

Spendenkonto: AT22 3500 0000 0001 6600.