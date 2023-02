Veganismus-Trend beim Kulinarik-Festival "eat & meet"

Das trendige Kulinarik-Festival "eat & meet" bietet jedes Jahr ein erlebnisreiches "Fest der Geschmäcker" in der Salzburger Altstadt. Heuer findet das Event zum 14. Mal statt, und das von 1. bis 31. März 2023. Diesjähriges Festivalmotto: "Vegourmets: Eine Stadt isst grün."

In Kooperation mit 35 lokalen Partnerbetrieben lädt der Altstadtverband Salzburg Kulinarik-Fans in die Welt der pflanzenorientierten und -basierten Küche ein. "Einheimische und Besucher werden an 30 Veranstaltungstagen bei rund 70 Events inmitten der historischen Altstadt zu Tisch gebeten. Authentische, hochwertige Plant-based-Gerichte sorgen für unvergessliche Genusserlebnisse, gewürzt mit unterhaltsamen Kulinarik-Anekdoten", freut sich Altstadtverband-Geschäftsführerin Sandra Woglar-Meyer.

Das Kulinarik-Festival hat dieses Jahr einige hochkarätige Spitzenköche sowie Ernährungsprofessionisten auf dem Programm stehen. So wird Vier-Hauben-Koch Markus Mayr vom The Glass Garden im ...