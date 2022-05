Verstecktes Kleinod am Wallersee

Ergänzung zum Leserbrief von Familie Sales in den "Salzburger Nachrichten" vom 13. Mai 2022 - Hotelprojekt Wallersee Ostbucht:

Wir genießen oftmals im Jahr unsere Urlaubstage in Schalkham bei Neumarkt am Wallersee, auch deshalb, weil der Wallersee der einzige See mit großteils noch öffentlichem Zugang zum See und bestehendem Naturstrandbad ist.

Wir kommen aus einer Wachauer Gemeinde, wo ebenfalls gerade ein Hotelprojekt mit Integration eines Schlosses geplant und wahrscheinlich auch gebaut wird (sollten nicht das Bundesdenkmalamt und das Weltkulturerbe noch was dagegen einwenden). Hier geht es Gemeinden offensichtlich auch um die Steuereinnahmen der Betriebe und um eine Verbesserung der Infrastruktur, die - auf Projektkosten errichtet - oftmals den Gemeinden zugutekommt.

Wir sind gegen solche Hotelprojekte, egal wo, da viele vorhandene "Zimmer" jetzt schon leer bleiben, der Boden wieder unnötig versiegelt wird und diese Eingriffe sicher auch großen Einfluss auf Flora und Fauna haben werden. Gewinner sind wieder einige wenige Investoren.

Liebe Gemeindebürger von Neumarkt: Bitte setzt euch für die Erhaltung dieses landschaftlichen Kleinods "Wallersee" ein!