Am 24. Juli, um 7 Uhr morgens startet er den Weltrekordversuch. Die Salzburger Nachrichten waren am Mittwoch in der Früh beim Training dabei.

"Austrian Rock" Franz Müllner legt sich einen Gurt samt Zugseil an, legt sich in Liegestützposition auf die Stufen, die neben der Trasse hinaufführen und legt los. Schritt für Schritt versucht er, die Salzburger Festungsbahn bergauf zu ziehen. Das Eigengewicht der ...