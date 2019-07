Vom Lungau bis zum Flachgau: Salzburger geben beim Fest zur Festspieleröffnung den Takt an

Flachgauer Dreierlei, Pongauer Schnalzer oder Lungauer Alphornbläser: Das Brauchtum ist beim Festspieleröffnungsfest stark vertreten.

Es sei der "pure Zufall" gewesen, der zum Engagement des Flachgauer Dreierlei für das Fest zur Festspieleröffnung geführt habe, sagt Anneliese Winklhofer. Als sie im Vorjahr in Hallwang mit ihren zwei Gesangskolleginnen bei einem Gottesdienst für Ehejubilare gesungen hatte, saß eine Mitorganisatorin der zweitägigen Veranstaltung unter den Besuchern. "Wir müssen sie so beeindruckt haben, dass sie uns fast vom Fleck weg gebucht hat", berichtet die Seekirchner Bäuerin.

Beim Fest zur Festspieleröffnung singt das Flachgauer Dreierlei am Freitag um 17.30 Uhr wieder in einer Kirche - in der Michaelskirche. "Der erste Teil werden kirchliche Lieder sein und im zweiten widmen wir uns der Liebe", verrät Anneliese Winklhofer. Zusammen mit Margarethe - im Brotberuf Krankenpflegerin - sowie Altenpflegerin und Bäuerin Eveline habe sie die Dreierlei-Lieblingsstücke herausgesucht. Zu hören werden die Besucher etwa eine Coverversion von Hubert von Goiserns "Fia di" oder "Wann da Mond so schön scheint" bekommen. Wie sich das Singen neben der Berufstätigkeit ausgeht? "Die Zeit nehmen wir uns gern, weil uns das Singen so sehr freut", meint Anneliese Winklhofer. Und auch beim Fest zur Festspieleröffnung würden sie gern länger singen - "wir müssen mit einer halben Stunde auskommen", sagt sie mit einem Lächeln. Das Fest zur Festspieleröffnung hat sie auch bisher gern besucht, bei den Festspielen ist sie lieber als Zaungast dabei. "Wir schauen uns gern die Leute an", sagt sie.

Zum vierten Mal dabei sind heuer die Lessacher Alphornbläser Franz Sagmeister, Hans Hönegger und Markus Jesner. "Was wir spielen, steht noch nicht fest, sondern wird spontan vor Ort entschieden. Was aber sicher dabei sein wird, sind Lieder des Lungauer Instrumentenbauers und Komponisten Hans Neubacher", verrät Letzterer. Drei Mal erklingen die Alphörner am Freitag für jeweils 20 Minuten: am Mozartplatz, beim Ritzerbogen und beim Heimatwerk. Auf dem Domplatz hätte er sich heuer gern den "Jedermann" angeschaut. "Leider waren wir zu spät dran bei den Karten. Jetzt schauen wir uns den in Faistenau an", sagt er.

Den unüberhörbaren Startschuss für das zweitägige Fest zur Festspieleröffnung mit 72 Programmpunkten liefern am Freitag die Brauchtumsschützen. Kommandant Gottfried Grömer gibt Punkt 17 Uhr "Feuer frei!". Die Salven werden von der Festung, vom Mönchsberg und vom Kapuzinerberg aus in Richtung Innenstadt abgegeben. 100 Paare verschiedener Brauchtumstanzgruppen beenden das Programm am Freitag mit dem Fackeltanz auf dem Residenzplatz. Während der Freitag - bis auf die Lesung von "Jedermann"-Tod Peter Lohmeyer um 19.30 Uhr in der Szene Salzburg - großteils im Zeichen des heimischen Brauchtums steht, stehen Samstag Festspielkünstler und klassische Programmpunkte im Fokus der Veranstaltung.