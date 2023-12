Wahlkampf zur wichtigen Ortskernstärkung?

Werfen darf sich über einen gut funktionierenden Nahversorger freuen. Denn die privaten Werfener Liegenschaftseigentümer haben sich beim Umbau bemüht und viel Geld und Zeit dafür investiert. Doch trotz wirtschaftlichem Gegengutachten will die Opposition in Werfen einen weiteren Lebensmittelmarkt im Zentrum ansiedeln. Denn damit soll das neue Gebäude letztlich auch finanziert werden.

Eine absurde Vorgangsweise, denn so könnte weiterer Leerstand durch eine mögliche Absiedelung des bestehenden Nahversorgers geschaffen werden. Ein Schelm, der sich Böses denkt, nämlich ob hier ein Investor mit Wohnbau, Supermarkt und "Appartements to let" - übrigens ein alternatives Modell zur Umgehung des Zweitwohnsitzes - "schnelles Geld" machen will?

Andererseits scheint in Werfen bereits Wahlkampfstimmung zu herrschen. Leistbarer Wohnraum und Ortskernstärkung sind wichtige und zentrale Themen für den kleinen Markt. Schade, wenn auf solche Art Stimmung gemacht wird. Denn mehr kann es vor den Wahlen doch nicht sein. Weil laut Bürgermeister ist der jüngste Gemeindebeschluss zu einem Projekt, das noch nicht auf dem Papier existiert, rechtlich nicht relevant bzw. bindend.