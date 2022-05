Weil Schule Gemeinschaft ist

Seit Corona ist im BG Tamsweg kein Stein auf dem anderen. Vom Digitalisierungsschub profitieren alle. Erfolge gab es bei Wettbewerben. Ukrainische Schüler werden hilfsbereit aufgenommen.

Coronatests lagen beim LN-Termin noch auf dem Schreibtisch in der Direktion des Bundesgymnasiums. Ende April ist aber endlich die Maskenpflicht gefallen. Direktor Klaus Heitzmann: "Wir schauen, dass wir wieder in eine Normalität kommen." Vor allem Gemeinschaft und schulische Veranstaltungen hat die Coronazeit nahezu ausgelöscht. "Jede Welle brachte ihre Herausforderungen mit sich. Es wurde von mal zu mal flexibler. Man kann nicht abschätzen, was die langfristigen Auswirkungen dieser Coronazeit sind."

Aber: "Entwicklungen sind innerhalb kürzester Zeit umgesetzt worden, wo ...