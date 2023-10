Wenn der Tod zum Beruf gehört

Der St. Johanner erinnert sich aber auch an eine Zeit, in der ihm seine Methoden nicht helfen konnten: "Damals betreute ich drei sehr emotionale Fälle, bei denen Minderjährige umkamen. Ich bemerkte relativ schnell, dass mich diese Geschehnisse in einem Ausmaß beschäftigten, das ich so zuvor nicht kannte. Daher muss man in Berufen, die dem Tod so nahe stehen, auch extrem ehrlich zu sich selbst sein. Ich suchte mir dann Hilfe und sprach mit einem Therapeuten."

Der Glaube kann helfen

Auch Ärzte müssen früh in ihrer Ausbildung lernen, schlechte Nachrichten zu überbringen und mit dem Tod umzugehen. "Die Begleitung von sterbenden Patienten ist auch für Ärzte und Pflegepersonal eine große Herausforderung", weiß Clemens Huber, Vorsitzender des Ethikkomitees im KSK. "Dabei ist es eine große Hilfe zu wissen, dass man nicht nichts tut. Palliativmedizin ist nicht passives, sondern aktives Handeln, um dem Patienten ein gutes Leben bis zum Schluss zu ermöglichen. Dieses Bewusstsein des Helfen-Könnens, auch wenn das Ziel nicht das Weiterleben ist, ist für mich die größte Hilfe bei der Bewältigung dieser Herausforderung", erklärt der Mediziner.

"Als Arzt hilft es mir, für den Patienten da zu sein, ihn in seiner Autonomie zu unterstützen und ihm die letzte Lebensphase so gut wie möglich zu gestalten. Als Mensch hilft mir meine christliche Überzeugung, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist", führt der Arzt des Schwarzacher Klinikums weiter aus.

Jeder findet seine eigenen Wege, um mit dem Tod umzugehen

Für die St. Johannerin Eva Gitschthaler gehört die Trauerbewältigung als Leiterin der Rainbows-Youth-Gruppe, die Kinder und Jugendliche nach Trennung der Eltern oder dem Tod von Angehörigen unterstützt, ebenfalls zum beruflichen Alltag. "Uns fällt einfach auf, dass jeder, der in einem Berufsfeld, das viel mit dem Tod konfrontiert ist, arbeitet, seine eigenen Methoden findet, um mit den verschiedensten Fällen umzugehen. Mir hat beispielsweise oft Abstand geholfen - ich betreue also nur sehr selten Fälle aus meiner Heimatgemeinde oder dem privaten Umfeld." Natürlich sei man gerade bei Fällen, in denen Kinder und Jugendliche betroffen sind, oft auch mitgenommen. "Es ist aber besonders bei jungen Menschen wichtig zu zeigen, dass wir Trauerbegleiter Stabilität und Sicherheit mitbringen. Man kann zwar zeigen, dass man von der Situation mitgenommen ist - wir sind ja schließlich nicht komplett abgebrüht -, aber Stabilität zu vermitteln, ist gerade in diesen Fällen extrem wichtig", weiß Gitschthaler.

Gerade bei Kindern und Jugendlichen, die Angehörige verloren haben, zeige sich Trauer oft auf unterschiedlichsten Wegen. "Wenn junge Menschen in extremen Trauerfällen normal wirken, kann das oft auch schon ein Zeichen sein, dass sie Hilfe brauchen", erklärt Gitschthaler. Jugendliche seien in ihrem Verhalten oft offener. "Es ist aber extrem wichtig zu sehen, dass es kein Zeichen der Schwäche ist, sich Hilfe zu holen. Gerade im Pongau erleben wir aber häufig das Gegenteil. Menschen zögern oft lange und meiden es, sich bei uns zu melden. Der gesellschaftliche Druck, stark zu sein und Dinge selbst bewältigen zu wollen, ist hier stärker als in den Nachbarbezirken".

25 Jahre im Dienst der Menschen

Auch der Ennspongauer Andreas Kindler verschrieb sich vor 25 Jahren mit der Hospiz-Initiative Pongau der Hilfe von kranken und sterbenden Menschen. "Am Beginn steht immer die Entscheidung jedes Einzelnen, sich darauf überhaupt einzulassen, denn der Umgang mit Tod und Sterben ist etwas, das nicht zum Alltag der Menschen gehört", hebt Kindler hervor. Daher müsse vor einer Hospizbegleitung eine sehr intensive Ausbildung stehen, um diesen Situationen auch gewachsen zu sein. Neben vielen anderen Vorträgen lernt man laut Kindler in Rollenspielen, sich darauf einzulassen. "Man lernt auch, trotz des unausweichlichen Endes eine gewisse Distanz zwischen dem Betroffenen und sich selbst zu legen. Aus der eigenen Erfahrung und nach vielen Gesprächen mit unseren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen kann ich bestätigen, dass die Hospizbegleitung eine unglaublich erfüllende Tätigkeit ist, die Dankbarkeit der Betroffenen ist meist überwältigend. Die Bestätigung für das Getane kommt unmittelbar vom Betroffenen zurück und bringt oft eine tiefe Zufriedenheit für uns Hospizbegleiter", sagt Andreas Kindler.

Schon im Leben mit dem Tod befassen

Im PN-Gespräch gibt Nico Mösinger von der Bestattung Sterzl einige Ratschläge, damit die Trauerfeier für Angehörige nicht aufwühlender und komplizierter wird, als sie ohnehin schon ist.

Worauf sollte man noch vor seinem Tod unbedingt achtgeben?Nico Mösinger: Ein guter Rat wäre, dass sich Leute früh schon Gedanken über ihr Ableben machen sollten. Nicht nur, damit finanzielle Angelegenheiten im Todesfall schnell geklärt werden können und beispielsweise finanzielle Mittel für einen Angehörigen zugänglich sind, sondern auch, weil Trauerfeiern so individuell, wie die Person selbst, gestaltet werden können.

Wie können diese kreativen Trauerfeiern beispielsweise

aussehen?Dem sind eigentlich kaum Limits gesetzt. Das reicht von der Livemusik mit Diashow bis hin zur Urne, deren Aussehen das Leben des Verstorbenen widerspiegelt. Einmal beerdigten wir jemanden, dessen größte Leidenschaft die Berge und das Wandern waren. Die Urne sah aus wie ein Bergschuh. Es gibt also zahlreiche Alternativen zu traditionellen Bestattungen, wenn das gewünscht sein sollte.